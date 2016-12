Бритни Спиърс бе изненадана с торта, докато празнуваше 35-ия си рожден ден на сцената в "Стейпълс сентър" в Лос Анджелис.

Водещият Райън Сийкрест бе организирал специално честване за певицата.



Бритни зарадва феновете с изпълнение на някои от най-големите си хитове, сред които "Baby One More Time", "Stronger", "I'm A Slave 4 You" и "Toxic". Спиърс изпълни и песни от новия си албум "Glory".



Рожденичката носеше къса бяла дантелена блуза, черни панталонки, мрежест чорапогащник и високи ботуши. Певицата не пропусна да потанцува секси с танцьорите от екипа си.





По средата на шоуто Сийкрест се появи на сцената и поднесе на Бритни триетажна торта с глазура в черно и розово и с буквата "Б", докато танцьори и публиката пееха "Happy Birthday". Сред участвалите в концерта изпълнители бяха също Джъстин Бийбър, Фифт хармъни и Бруно Марс, пише БТА.



"Благодаря за приветствията за рождения ми ден. Вечерта бе страхотна. Обичам ви", написа след това певицата в "Инстаграм".

