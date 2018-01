Поп иконата Бритни Спиърс ще представи шоуто “Britney: Piece of Me” в рамките на лимитирано турне в САЩ и Европа. Шоуто “Britney: Piece of Me” е сред най-награждаваните и печеливши спектакли в цялата индустрия. Проектът стартира през декември 2013 година в „Planet Hollywood Resort & Casino“, в Лас Вегас и до момента включва над 250 концерта, донесли нетен приход от 140 милиона долара с продадени над 930 хиляди билета.



Шоуто “Britney: Piece of Me” получи наградите на списание „Las Vegas Review“ в категориите “Най-добър изпълнител”, “Най-добра продукция” и „Най-добро шоу в Лас Вегас“ след онлайн гласуване от читателите.





Специални гости в публиката по време на шоуто са били някои от най-големите звезди в шоубизнеса като Бионсе, Джей Зи, Лейди Гага, Ана Кендрик, Ник Джонас, Майли Сайръс, Кирстен Дънст, Калвин Харис, Сиа, Селена Гомес, Кейти Пери, Стивън Тайлър от “Aerosmith” и други.



Турнето “Britney: Piece of Me” ще започне на 12 юли в САЩ, където звездата ще изнесе общо 11 концерта. От 4 до 24 август, Бритни Спиърс продължава европейската си обиколка с концерти в Лондон, Берлин, Манчестър, Дъблин, Осло и други.