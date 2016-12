Бритни Спиърс, която освен че заведе майка си Лин на шоуто на "Thunder From Down Under" в Лас Вегас, държеше всички фенове да знаят, че го е направила и да са съпричастни с преживяванията и емоциите им.



Цяла вечер Бритни не спря да пуска в социалните мрежи коментари и снимки.

От всички тях разбрахме, че двете с майка й са се забавлявали много добре.

Доказателствата са в профила й в Instagram и в сайта на Перез Хилтън, който се оказа на същото шоу.