„Започнах да празнувам рано и съм леко подпийнал, но моля ви, не ме режете от ефир. Нека ви разкажа историята на едно 15-годишно момче, което забавляваше 1000 туриста на вечер в клуб с екзотичното име „Магическа Полинезия“. Ухилен като гимназист, чиято най-голяма грижа сякаш е да премести хавлията си от една сенчеста палма под друга по плажовете на родния му Хавай, Бруно Марс прие наградата за албум на годината за 24K Magic и се превърна в събитието на вечерта на наградите „Грами“.



Най-престижните отличия в света на звукозаписната индустрия бяха раздадени вчера в „Медисън скуеър гардън“ в Ню Йорк под знака на бялата роза като символ на борбата срещу насилието над жените в шоубизнеса. Принцът на фънка заслужено се прибра с общо шест статуетки, включително в топ категориите запис (24k Magic) и песен на годината (That's What I Like) .





Всеки път, когато немирните му къдрици попадаха под светлините на прожекторите, популистката опаковка на шоуто се пропукваше и зад гърба на Марс наставаше истински абитуриентски бал – шайката творци, замесени в създаването на 24K Magic, подскачаха като пинг-понг от еуфория, всеки с прелестта на своите от 90 до 120 кг. „Когато започнах да изкарвам джобните си в този клуб пеех не повече от 10-12 песни, повечето от които на Бейбифейс, Тери Луис, Джими Джем. Виждах как хора от двете страни на земното кълбо танцуват на тези песни, вдигат тост и се сближават. Моят албум е вдъхновен именно от тези артисти и любовта, която проповядват в музиката си и която събира хората.“, обяви Марс.





С единица назад – „само“ с пет грамофончета, зад Бруно се класира Кендрик Ламар. Рапърът откри церемонията със своята XXX от албума DAMN, в която солата и част от вокалната интродукция бяха поверени на Ди Едж и Боно от U2. В унисон с посланието на парчето, насочващо вниманието към убийствата на млади чернокожи мъже в САЩ, Ламар бе подкрепен от снайперисти с качулки, а на финала и от статисти в кърваво червено, свличащи се в агония на земята. Той доминира във всичките четири категории „хип-хоп“, като постави на нощното си шкафче и приза за най-добро видео за Humble. Основен конкурент на Ламар бе вездесъщият Джей Зи с новият му албум „4:44“. „Тази награда ми показва истинската дефиниция на това какво е да си артист. От скока, който в началото мислиш, че е към суперлативите, лукса и колите, до простичката истина – да изразяваш себе си чрез изкуството и да правиш света малко по-добър и колоритен.“, сподели в една от речите си Ламар, пише slava.bg