Бруно Марс разби рекорд

Неколкократният носител на награди Grammy - Бруно Марс написа история като първия някога артист с пет диамантено сертфицарани сингъла. That’s What I Like” и “When I Was Your Man” са и двата диамантено сертифицирани, с продадени и слушани над 10 милиона копия. Те следват диамантените сертификати на “Just the Way You Are, “Grenade” и “Uptown Funk!(Mark Ronson)”. Освен това “Just the Way You Are” е дванадесет пъти мултиплатинена, “Uptown Funk!” и “When I Was Your Man” са единадесет пъти мултиплатинени, а “Grenade” и “That’s What I Like” са десет пъти муплтиплатинени.

“Поздравления към Bruno Mars – първият артист с пет диамантени награди за сингли в историята на златната и платинена програма! Този успех е доказателство за неудържимия креативен гений на Bruno и невероятното партньорство, което е изгадил с екипа на Atlantic Records”, казва Mitch Glazier, председател и главен изпълнителен директор, Recording Industry Association of America (RIAA). “Това, което Bruno е постигнал е просто необикновено. По-малко от 60 диамантени награди за сингли са били връчвани, а Bruno сега има пет от тях!”.

Този разбиващ рекордите анонс тясно следва успеха на дебютния сингъл на Silk Sonic, “Leave the Door Open”. Песента се завърна за втора седмица на #1 в Billboard Hot 100 и е осмия №1 трак на Mars в Hot 100. Други #1 хитове са “That’s What I Like”, “Just The Way You Are”, “Grenade”, “Locked Out Of Heaven”, “When I Was Your Man”, “Nothin’ On You (B.O.B)”, “Uptown Funk! (Mark Ronson)”. В момента катерещ се по еърплей класациите на мултиформатните радио издания по света, “Leave the Door Open” има над 702 милиона глобални стрийма, а официалното видео е с над 222.5 милиона гледания. Silk Sonic направиха дебютното си изпълнение на живо на “Leave The Door Open” и отслужиха силен момент към Little Richard на наградите Грами.