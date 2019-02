Българин с признание на "Оскар"-ите за визуални ефекти

Камен Марков е първият българин, номиниран като главен дизайнер и технически ръководител в категория реклама, на най-престижните награди за визуални ефекти – VES (Visual Effects Society Awards). Световната асоциация за визуални ефекти раздава холивудските отличия за най-забележителните постижения в сферата на VFX. Сред номинираните тази година са филми като „Отмъстителите: Война без край”, „Феноменалните 2”, „Изгубени в космоса”, „Бохемска рапсодия” и „Първият човек”.









Камен Марков, който живее и работи в Лондон, е номиниран за две от престижните награди за визуални ефекти за коледната реклама на британската луксозна верига Jоhn Lewis. „Момчето и пианото” е с участието на сър Елтън Джон – кампания, която бе очаквана с голямо нетърпение и стана вайръл за часове след излъчването й през ноември миналата година. Двете номинации са в категориите Outstanding Visual Effects in a Commercial и Outstanding Compositing in a Photoreal Commercial („Най-добри визуални ефекти в ТВ реклама” и „Най-добро фотореалистично изпълнение на визуални ефекти в ТВ реклама”). Камен работи по рекламата като главен дизайнер и технически ръкодовител на екип от около 40 специалиста, част от водещата международна VFX компания MPC.







„Изключително съм щастлив и развълнуван да бъда номиниран - особено за това отличие, тъй като това са най-значимите технически награди в бизнеса. Това е и една от технически най-сложните реклами, върху която съм работил някога. Възможността да се включа в този мащабен проект е не само мой личен успех, но е и значимо признание за целия ни екип”, коментира Камен Марков.







От техническа гледна точка „Момчето и пианото” е голямо предизвикателство, създадено с необичайни творчески идеи. Използваният от Камен VFX подход е уникален, тъй като рядко се среща в създаването на реклами и обикновено се използва в игрални филми. Чрез специален софтуер и голям набор от фотографски и филмови референции, Камен и екипът му успяват да пресъздадат етапи от живота на Елтън Джон в прецизни детайли.







Камен Марков започва кариерата си в областта на специалните ефекти на родна земя, когато рекламният, музикален и кино пазар у нас са все още изключително неразвити. През 2004 г. стремежът му към по-големи предизвикателства и повече перспективи го отвеждат в Мексико, където работи за голямото VFX студио - The Filter FX.







След множество успешни проекти в Латинска Америка, той се присъединява към екипа на MPC в Лондон през 2010 г. Оттогава Камен се налага като един от водещите VFX супервайзери на компанията и работи върху кампании за брандове като Visa, Vodafone, Audi, Carlsberg, Sony, Cravendale и John Lewis. Сред популярните лица, с които е работил са Юсейн Болт, Кайли Миноуг, Лили Алън, Ева Грийн и Никол Шерцингер. В ролята си на Visual Effect Supervisor & Senior Flame Artist, Камен си сътрудничи с някои от най-почитаните режисьори и таланти на филмовата и рекламната индустрия като Сам Браун, Даниел Клайнман, Джонатан Глейзър и Себ Едуардс.







Сред международните награди и отличия, които Камен печели през годините са: APA Collection Diamond за кампанията на Cravendale "Milk Me Brian", Eurobest Gold и APA Showcase Diamond за кампанията на Cravendale "Cat's with thumbs", APA Showcase Diamond за кампанията на John Lewis "Tribute to Givers", награда от London International Awards за кампанията на MTV – "Staying Alive" и бронз от Cannes Lions за Sony. Негови проекти са отличавани многократно и в Мексико и Аржентина.







Церемонията по връчването на 17-тите ежегодни награди на Visual Effects Society ще се проведе на 5 февруари в Бевърли Хилс, Калифорния.