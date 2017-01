Българският аниматор Теодор Ушев и късометражният му анимационен филм „Сляпата Вайша” официално влизат в битката за „Оскар”.



Това стана ясно след обявяването на номинациите за 89-ите награди на Американската филмова академия преди минути. За заветната статуетка проектът на Ушев ще премери сили с анимациите Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl и Piper.

„Сляпата Вайша” е вдъхновена от разказ на Георги Господинов, а у нас ще можем да я видим тази събота от 15 ч. в кино "Люмиер", в рамките на Световен фестивал на анимационния филм.



Жаждата за завръщане към класическото кино, Холивуд отбеляза и със своя отличник по брой номинации - цели 14, тази година. Очаквано, това е мюзикълът на Деймиън Шазел La La Land, който ще се състезава в общо 13 категории - за най-добър филм, актьор и актриса в главна роля (Раян Гослинг и Ема Стоун), сценарий, оригинална филмова песен (City of Stars и Audition – The Fools Who Dream), режисьор и т.н. С 9 номинации второто място по популярност в списъка с претенденти заема лентата с Ейми Адамс и Джеръми Ренър „Първи контакт”.

В седем категории ще се бори и филмът „Лунна светлина”, с което от Академията окончателно затварят страницата на „белите оскари”. Тази година към статуетката протяга ръка и младият талант Дев Пател (Lion). Той е третият индийски актьор, получил номинация, в цялата история на наградите.

След като бе пренебрегнат за отличията „Златен глобус”, религиозният епос на Скорсезе „Мълчание” получи едва 1 номинация за „Оскар” - за кинематография.

Академията ще обяви победителите по традиция на официална церемония в театър „Долби”. Тя ще се проведе на 26 февруари, а водещ ще бъде Джими Кимъл.