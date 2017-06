Незрящият французин Винсент Винел, който е роден в България, живял е до 3-годишната си възраст в сиропиталище и е осиновен от френско семейство, се класира на трето място в риалити шоуто “The Voice: най-красивият глас”, което е еквивалентът на “Гласът на България”, пише в. България днес".



Победител във френския конкурс е Лизандро Кукси, който получи 32,4% от гласовете на зрителите, следван от Люси с 26%, Винсент Винел с 23,7% и италианеца Никола Каваларо със 17,9%. Венсан, който е с увредено зрение по рождение, но с невероятен слух, бе лидерът от отбора на певеца Мика. Във финалната вечер четиримата финалисти изпълниха по едно самостоятелно парче, по един дует със знаменитост и по един дует с треньорите си.

Момчето с български корени бе възнаградено с бурни аплодисменти при всичките си изпълнения и особено след дуета си с Мика, когато двамата интерпретираха Yesterday на “Бийтълс”. Много положителни отзиви в мрежата предизвика и изпълнението му на Take On Me на групата “Аха”. Стотици почитатели на незрящия певец написаха в социалните мрежи, че за тях той е победителят. Венсан вече е спечелил мястото си в предстоящото турне на звездите на предаването, което започва на 18 юни, и има подписан договор с голяма звукозаписна компания.

Неотдавна пред френски медии Винсент Винел разказа, че е имал трудни ученически години, защото в образователната система, когато един ученик е различен, той си остава такъв. Винсент споделя, че е бил обект на дискриминация и подигравки, но допълва, че е човек с позитивно мислене и че всичко това не е попречило на желанието му да върви напред.

След като напуска колежа, Винсент учи две години в специализирано училище за акордьори на пиано, после постъпва в училище в сферата на радиото, но не го завършва и накрая се посвещава на музиката. Неговите родители Брижит и Жан-Мишел го насърчават да продължи по този път. Днес те могат да се гордеят със сина си, който е напълно самоук, но се превърна в една от любимите музикални звезди на Франция.