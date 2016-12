Виктория Андонова премина първия кръг - кастингите на тъмно, в "Гласът на Германия". Шоуто се излъчва всеки четвъртък по Pro7.



Виктория се яви в немското шоу и изпълни "You're Nobody Til Somebody Loves You". Тя направи силно впечатление на журито, най-вече на Ивон Катерфелд и Саму Хабер (Sunrise Avenue), които я поканиха в своите отбори.

На въпрос защо е дошла в шоуто Вики отговори: "За да спечеля!"



"Възхитена съм от страхотната ти бленда", каза Ивон. Андонова избра нейния отбор.





Виктория следва от години в Германия. За кастингите в Берлин от България пристигнаха майката й Тинка и по-малката й сестра Юлия. Андонова разкри, че сестра й се бори със сериозно заболяване, което възпрепятства говора. От свoя страна Юлия каза за певицата на български: "Гордея се с нея. Много я обичам."



Вики е дъщеря на спортния директор на ОФК „Пирин“ и собственик на частната футболна школа „Пирин 2001“ Ивайло Андонов и съпругата му Тинка, писа в "Струма".