Българско вино бе определено за „най-добро в своя клас“ на конкурс в САЩ

Уникален успех постигна българската изба New Bloom Winery на международния винен конкурс Los Angeles International Wine Competition 2019. За втора поредна година българско вино от сорта Совиньон блан е оценено с най-високата възможна оценка “best in class”. След като миналата година избата спечели отличието за своето Face to Face Совиньон блан, тази повтарят успеха си с по-масовата им серия PIXELS отново от сорта Совиньон блан, реколта 2018.

Родният производител увеличава двойно броя на отличията през 2019 - общо 11, от които Best of class и златен медал за PIXELS Совиньон блан, три златни медала за PIXELS Регент, за Face to Face (F2F) Совиньон блан и за F2F Шардоне и седем сребърни - за PIXELS Шардоне, PIXELS Розе, PIXELS Сира, PIXELS Каберне Совиньон, F2F розе, F2F Дорнфелдер, F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент. Всички изпратени от New Bloom Winery вина са отличени с медали – на практика цялата серия PIXELS и Face to Face, което е уникално постижение за българска изба.



В тазгодишното издание на Los Angeles International Wine Competitions са получени 2350 проби от 800 винарни от целия свят. Участвалите държави са 19, сред които Аржентина, Австралия, Канада, Чили, Франция, Италия, Испания, Нова Зеландия и други. Журито се състои от 70 международни експерти, а вината се оценяват със слепи дегустации по 100-точкова система.

New Bloom winery е една от най-модерните изби у нас. Работи със собствени лозови масиви – 6000 дка в района на Съединение, пловдивско.

Наградената с най-високото отличие “best in class” серия PIXELS се състои от едносортови вина с акцент върху иновациите. PIXELS Совиньон блан е бестселъра в марката със своя свеж характер и отлично съотношение цена-качество. Любопитна подробност е, че другото оценено със златен медал вино PIXELS Регент, което се появи на пазара едва тази зима, спечели и златно отличие на Concours Mondial de Bruxelles.