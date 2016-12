Приглушена светлина, пищни костюми и винтидж класа с дъх на Бродуей!



Новото „Burlesque“ шоу на :PM Club ще ви покаже най-доброто от модерността и миналото в експлозия от красота, изящество и стил.



На 1 юни всички почитатели на ретрото ще могат да се насладят на първокласното изпълнение на певицата Валентина Александрова и балета на :PM Club с хореограф Десислава Бекирска, които ще се превъплътят в ролите на изкусителни „материални момичета“ в спектакъл, достоен за Бродуей. Сюжетът разказва една съвременна любовна история, която се лута между измамния лукс и представата за богатство, за да открие на финала, че любовта е единствената ценна придобивка в живота.





В представлението ще чуем емблематични песни като „Express“ на Christina Aguilera от филма „Burlesque“, „Diamonds Are Forever“ и „Big Spender“ на вечната Shirley Bassey, „Diamonds Are a Girl's Best Friend“ от класическото изпълнение на Marilyn Monroe, „At Last“ на Etta James и още много хубава музика.





През последните години интересът към класическото сценично изкуство става все по-голям. Днес с понятието burlesque се определят вариететните представления, които залагат на винтидж стилистиката, еротично съдържание с провокативни танцови изпълнения и впечатляващи театрални костюми. Всички тези елементи, плюс музика на живо и много настроение ще присъстват в спектакъла „Burlesque“ на 1 юни.





Специалната изненада ще бъде свободният вход за всички дами!



Преди и след спектакъла DJ Vasquez и ALX DJ ще забавляват гостите с най-хубавото от света на ретро музиката. За всички, които искат да изпият по питие в градината на клуба в 21:00 часа зад пулта ще застане DJ Kaiski.