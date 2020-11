Черна корона за новата Мис Плеймейт

COVID-19 няма да спре най-очакваното лайфстайл събитие в България – финалът на конкурса Playmate Of The Year 2020 ще се проведе през декември и ще бъде изцяло онлайн. Заради епидемиологичната обстановка и мерки за сигурност, церемонията ще бъде без публика. Всеки, който някога е мечтал да гледа от първия ред ще сбъдне мечтата си, независимо от това, къде се намира на планетата Земя. Live stream-ът ще е напълно безплатен, а къде ще може да гледате финала и кога – очаквайте да разберете скоро.



Конкурсите Playmate Of The Year са символи на визионерство, новаторство и създаване на трендове. Това доказват за пореден път и организаторите му в България, които въпреки сложната епидемиологична обстановка имат смелостта отново да бъдат впечатлят с първият Live Stream конкурс.



През декември всички очакваме с нетърпение най-бляскавото и светско събитие, което има амбицията и потенциала да се превърне в най-значимото събитие в новата история на лайфатайла в България. Организаторите вече се похвалиха, че короната на победителката е готова и публикуваха снимка в социалните мрежи. Изящното бижу е изцяло ръчна изработка, а негов автор е майстор-ювелирът Велина Смет от Aviel HandMade, на която по традиция се поверява изработката на короната