С тази снимка Пинк честити новата година на почитателите си, видяха от EVA.

Само преди около седмица тя роди второто си дете от Кари Харт – момченце, което кръстиха Джеймисън Муун Харт. Двамата вече имат петгодишна дъщеря, която нямала търпение да стане кака.



Е, очевидно малката Уилоу наистина е много щастлива от новото попълнение в семейството, макар че тя искала повече да има сестричка. Пинк пусна снимка, на която дъщеря им е гушнала бебето.

"Happy New Year #newlove#newlife #newenergy #newhope #newday the harts thank you for your love and we send it back to you in spades." - написа певицата под нея.