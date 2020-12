Chopard с часовник за годината на вола

Елегантност, разкош, майсторство на техниките на предците: колекцията L.U.C отново поема естетическите кодове на най-доброто азиатско майсторство, за да създаде часовника L.U.C XP Urushi Year of the Ox. Посветен на годината на Вола или Белия метален вол, която е благоприятна за реколтата и мъдростта, тази лимитирана серия от 88 части е изключително изящна. Неговият циферблат от лак Urushi, направен от японски майстори на лакови покрития, пресъздава сцена, напомняща за труда, скромния просперитет и вечната елегантност.



Производственото движение L.U.C 96.17-L свидетелства за хорологичния опит на занаятчиите в Chopard.



Потънал в естетическите кодове на китайската култура, L.U.C XP Urushi Spirit of Shí Chen е първият часовник на L.U.C, който показва традиционната китайска система за измерване на времето Ши Чен. Животните от зодиака, който символизира, дефилират бавно на диск от лак Уруши, придружен от символа на просперитета и неговия бог Лу Син.



С часовника върви 40-милиметров 18-каратов розов златен калъф с несравними символи и финес.



Емблематичният часовник Happy Sport се появява в празнично облекло за величествен танц на тема късмет. Облечен в прекрасна "пурпурна рокля" за прегръдка, изработена в съответствие със златното съотношение, въплътено в неговия 18-каратов калъф от розово злато с диаметър 33 мм, това въплъщение на спортна шик тенденция носи осем танцуващи диаманта: щастлив номер, подчертаващ неговите качества на талисман. Съчетан с червена кожена каишка, Happy Sport бие в ритъма на вътрешното движение на Chopard 09.01-C.