Човек на Дуа Липа помага на Виктория за "Евровизия"

Сценичният режисьор на световноизвестната музикална група Little Mix и хитовата поп изпълнителка Дуа Липа ще работи с Виктория за Евровизия 2021. Дан Шиптън гостува в София, където проведе репетиции с българския представител в най-голямата музикална надпревара.

Виктория ще вземе участие във втория полуфинал на Евровизия на 20 май с песента Growing Up is Getting Old, а зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят. За първи път на сцената в Ротердам българката ще излезе на 11-и май, когато ще се проведе първата репетиция на България.

Дан Шиптън е сценичен режисьор от Великобритания и реализира много от най-големите ТВ програми на BBC. Освен с работата си със световно известни изпълнители, той работи и по създаването на откриващата и закриващата церемония на Олимпийските игри в Лондон.

За сценичното представяне на България и Виктория за Евровизия 2021 той ще си партнира с Марвин Дитман - режисьор, хореограф и креативен директор, който е печелил Евровизия през 2014 година с Австрия и Кончита Вурст. Зад гърба си Дитман има и трето мяста на Евровизия 2018 с австрийския изпълнител Сийзър Сампсън.

Дан Шиптън сподели впечатленията си от работата с Виктория: “Виктория е невероятен артист и се радвам, че имаме възможност да работим заедно. Харесах я още в първия момент. Има страхотна енергия и успява да заплени всеки, който я гледа. Тя е много емоционален човек и успява да покаже това чрез песните си, които наистина те карат да се замислиш за важните неща в живота. Това със сигурност ще я отличи от всички останали артисти в конкурса през 2021 година. Вярвам, че ще се справи страхотно.”

Българското участие в песенния конкурс Евровизия се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.