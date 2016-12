Два уникални подаръка поднесе кино CINE GRAND на своите клиенти по случай втория си рожден ден в София Ринг Мол вчера.



Заедно с партньорите си от верига магазини CHEESE AND WINE FOR FRIENDS любимото кино на софиянци откри ресторант - CINE SANDWICH FOR FRIENDS.

Концепцията – ресторант с вкусна и здравословна храна, подбрани вина и прясно приготвени домашни лимонади и садкиши, сервирани в кино салоните дори и по време на филма е уникална не само за България, но и за Европа.

Така всички клиенти на CINE GRAND в София Ринг Мол ще имат възможност да се насладят на неповторимото кино преживяване в единствените по рода си комфортни кресла вече и с деликатесни и внимателно подбрани храни и напитки.

Изненада за всички посетители на София Ринг Мол е, че в CINE SANDWICH FOR FRIENDS ще се допускат не само клиенти на киното, но и такива, които не са си закупили билети, а просто искат да опитат вкусната храна и да изпият чаша вино в уютна обстановка.

Вторият подарък отново е иновация за страната ни – приставка за 3D филми за хора с диоптрични очила. Тя се закача върху очилата с диоптри и по този начин премахва дискомфорта да се носят два чифта очила едни върху други докато гледат 3D филм.