Culture Beat се присъединяват към Spice Music Festival

Култовата евроденс група от 90-те Culture Beat са новото попълнение в програмата на SPICE Music Festival, който ще се проведе на 7, 8 и 9 август 2020 в Бургас. Изпълнителите на едни от най-успешните хитове като „Mr.Vain“, „Got To Get It“ и „Take Me Away“ ще се качат на сцената на 8 август 2020.

Освен тях, към програмата се присъединяват и DJ Dian Solo, DJ Marti G и DJ Emotion, които ще се постараят градуса на настроение да не спада дори за миг през трите фестивални дни!

За огромно съжаление, обаче, Bomfunk MC`s отмениха всичките си концерти в Европа това лято, което означава, че няма да можем да ги видим и в Бургас. Но един от най-големите фестивали на българското Черноморие вече се приготвят още 20 от най-известните звезди на 90-те – Technotronic, MASTERBOY & Beatrix Delgado, C+C Music Factory, Sonique, мамбо фурията Lou Bega, Corona с участието на бразилската дива Олга де Суза, германските хип-хопъри C-Block, испанките Las Ketchup, с които ще изпеем вечния хит „Asereje“, Reel 2 Real ft. The Mad Stuntman, който също ще видим за първи път на фестивална сцена у нас, Rozalla с „Everybody’s free”, италианската денс формацията Black Box, LayZee aka Mr.President ще ни върне в 1996 с „Coco Jamboo”, британското дуо Maxx, което от 2019 отново се завърна на сцената, Kosheen, Nana, Vengaboys и Double You.

Rozalla

Организаторите на фестивала уверяват, че фестивалът ще се осъществи при всички действащи в момента разпоредби и препоръчани от институциите мерки за сигурност, при 50% допустимост на капацитета на събитието, осигурени санитарни пунктове, дезинфектанти на всеки търговски обект и др.

Фестивалната зона ще има регулирана схема за движение с предварително уточнени входове и изходи и табели с инструкции, а потокът от хора ще бъде регулиран от доброволци и охрана. Призоваваме хората към разбиране и толерантност, за да можем да се насладим на фестивала по един нов за всички ни начин – не забравяйте и личната си отговорност към всички препоръчани от институциите мерки за сигурност, призовават организаторите.

SPICE Music Festival е фестивал за всички, които пораснаха през 90-те, колекционираха плакати, стикери и аудио касети, и свързват най-хубавите си спомени с музиката на 90-те! Припомнете си танците, с които превземахте дискотеките тогава, защото сме ви подготвили незабравимо фестивално изживяване – най-добрите хитове от 90-те на живо, качествен звук, уникални визуални ефекти, много изненади и добро настроение. При това - в уникален формат и на метри от морския бряг!



Припомняме, че билетите за трите фестивални дни могат да бъдат закупени от EPAYGO и в офис мрежата на EasyPay в цялата страна.



Следете фейсбук страницата, сайта на фестивала и ефира на радио Energy за актуална информация.



SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те!