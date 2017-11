Тригодишната дъщеря на Кели Кларксън получи много специален подарък от Жената чудо - Гал Гадот.



Израелската актриса е зарадвала дъщерята на Кларксън с две фигурки на емблематичната героиня, в чиято роля тя се превъплъти по-рано тази седмица.



Те са придружени от снимка с автограф и послание, което гласи: "Скъпа Ривър Роуз, пожелавам ти всичко най-хубаво. Майка ти е истинската Жена чудо."

Под снимката Кели Кларксън побърза да благодари на Гал Гадот, че е направила дъщеря й много щастлива.



