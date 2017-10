Дахмара и Стоянчо Бучков напуснаха сцената на X Factor „Сътворението нa звездите“ по време на първия концерт от пети сезон на шоуто. Най-малък вот от публиката получи именно Дахмара, а след оспорвана битка между Манал Ел Фейтури и Стоянчо Бучков, талантливият участник от Македония, също се раздели с музикалното шоу. Нощта на големите хитове беше открита от някои от най-запомнящите се участници в X Factor, сред които Михаела Маринова, ТИТА, DARA, Невена Пейкова, Славин, Жана Бергендорф, Рафи и много други.

Официалното начало на музикалното съревнование беше поставено от Йоана, която повиши енергията в залата с един от големите хитове на Бионсе. Въпреки сериозната ангина, Вирджиния успя да впечатли с глас и присъствие. „Изпълнението ти беше изпепеляващо. Това е истински професионализъм!“, сподели Любо. „Трябва да вървите в една посока и да обедините енергията си.“, посъветва Криско момичетата от група Treasures, допълвайки шеговито, че трябва да се превърнат в една ламя с три глави. Ева Пармакова получи определението „кълбо от енергия“, а Манал Ел Фейтури продължи линията на взривяващи парчета с изпълнение на Ариана Гранде. Майкъл Джексън и Beat it прозвучаха с оригинална сценография, в която главен герой беше една от най-екстравагантните участнички в пети сезон - Дахмара. Появата на Иван Димитров обра овациите на публиката, а любовният дует на Марио и Виктория донесе сантимент на сцената под звуците на Vivo Per Lei. Култовата за 90-те песен на Шиниъд О‘Конър – Nothing Compares To You, показа отново интересния глас на Милена Цанова и неподправеното й излъчване пред публика. “Никога не сме били на такава сцена, вълнението е огромно!“, заявиха момичетата от 4 Magic, които имат зад гърба си поредица участия на различни сцени в България. Интерпретацията на парче на Queen от Стоянчо Бучков предизвика противоречия в журито, което успя да се обедини около вдъхновяващата постановка на македонския участник и балета Funky Monkeys. Една от най-любовните песни прозвуча в джаз изпълнение на 15-годишната Мирослава, която донесе лирично настроение в залата.