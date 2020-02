Дара блесна като Ариана Гранде

Наследницата на Дими от Сленг благодари на създателите си, като първо почете баща си – Димитър Екимов – Дими. С думи на благодарност тя се обърна към музикантите, с които работи, любимото си момче, на чиято безрезервна подкрепа се радва и на майка си. 17 годишната певица бе отличена, в категорията за дебют, където бе номинирана заедно с Моника Колева, Victoria, Кристиана Асенова и Амок.

Статуетката й бе присъдена за постижения в музиката през отминалата година, най-значим пробив, обща представяне в медии, музикални класации, участия и други изяви. Дара Екимова прие наградата от Петър Делев, основател и собственик на най-динамично развиващия се спортен бранд Flair. Победителката бе облечена в звезден тоалет на младата дизайнерка Пембе Кенан. Топ-стилистът Стоян Апостолов – Стоянски бе подбрал асиметрична визия в черно и сребро, а коафьорите от Магама завършиха стайлинга с модерната за сезона конска опашка в стила на любимата на Дара Ариана Гранде.

Церемонията по връчването на престижните статуетки събра елита на родната музикална сцена. Събитието уважиха хиляди почитатели на хип-хоп културата. Гости и и номинирани бурно аплодираха изпълненията на 100 Кила, Ицо Хазарта, Ъпсурт, The Top Stoppers, Secta, Homlez и самата Дара Екимова. Тя изпълни микс, в който присъства топ-хита на 2019-а Sagapao, последната й песен - Follow me, Пробвай се и God Is a Woman.

С награди от най-очакваната церемония 359 HIP HOP AWARDS си тръгнаха Ицо Хазарта, Гери Никол, Валери Милев, VenZy и други. Специални призове, организаторът и вдъхновител на церемонията Мария Бонева раздаде в седем категории. 100 Кила грабна поредната звездна статуетка от 359 HIP HOP AWARDS, този път за цялостен принос. Като най-добро хип-хоп турне, фестивал на годината, съвсем заслужено бе отличен Хайвератур. Звездната церемония 359 HIP HOP AWARDS ще бъде излъчена на 14-и февруари от 20.00 часа по Vivacom Arena, а специалните репортажи са запазена територия на Code Fashion TV.

снимки:pr