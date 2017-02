Свежото дебютно парче на Дарина Йотова-Дара - „К'во не чу”, е най-въртяната песен в родния ефир.



Това показва справка на дружеството за колективно управление на сродни права „Профон” и испанската мониторинг компания ВМАТ.

Закачливата песен на отличничката на X Factor успя да пребори по слушаемост хитове като If Love Was A Crime на Поли Генова, „Дали това любов е” на Криско и Drama Queen на Графа, които се нареждат на съответно второ, трето и десето място.

Челната позиция от световния репертоар на „Профон” заема Feel на турския DJ и продуцент Mahmut Orhan, изпълнена с участието на певеца Sena Sener. На второ място е френската изпълнителка Имани с ремикс към Don’t be so shy. В топ 10 влизат още Sorry на Джъстин Бийбър, BonBon на албанската сензация Ера Естрефи, Be The One на Dua Lipa, California на Марио Джой и др.