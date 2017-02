Рок легендите Deep Purple обявиха официално кои ще бъдат специалните гости по време на прощалното им турне, част от което е и България с концерт в Арена Армеец на 14 май.



Пионерите на хард рока са се спрели на една от най-актуалните рок групи Monster Truck, която ще ги подгрява на европейската част от тура “The Long Goodbye”.



С отличителното си звучене и мощен заряд, кандаската банда Monster Truck категорично завладява феновете на твърдия саунд по целия свят. С два суперуспешни албума зад гърба си, бандата печели редица престижни отличия. Сингълът им "Seven Seas Blues" се класира на първо място в чартовете в Канада и ги нарежда сред най-добрите рок групи.





Monster Truck са свирили на една сцена с Alice in Chains и Vista Chino, а след два месеца предстои да взривят публиката като подгряваща група в прощалното турне на великите музиканти от Deep Purple.



По време на паметното шоу публиката в най-голямата зала у нас ще чуе неостаряващите хитове „Smoke on the Water“, „Hush“, „Perfect Stranger“, “Lazy”. За първи път ще прозвучат и парчетата на Deep Purple от новия им студиен албум “inFinite”.





Концертът на Deep Purple е на 14 май от 20:00 часа в Арена Армеец София. Ограничено количество билети за събитието на цена от 60 лв. все още могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim в цялата страна и online. Организатори са Moko Solution и NuCoast. Актуална информация за шоуто: https://www.facebook.com/events/252551245159084/