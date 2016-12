Една от най-великите рок групи в историята на музиката DEEP PURPLE ще разтърси София с грандиозен концерт на 14 май в Арена Армеец.



Епичното събитие ще бъде част от световното прощално турне на легендарните музиканти “The Long Goodbye”. По време на паметното шоу родната публика ще чуе и песни от новия студиен албум на британците “inFinite”, като само преди броени дни бе пуснат и първият сингъл от дългоочаквания проект - “Time For Bedlam”. Освен с нечувани до този момент парчета, рок иконите ще зарадват за последен път феновете си с неостаряващи класики като: „Smoke on the Water“, „Hush“, „Perfect Stranger“, “Burn”, “Lazy” и много други.



“Дългото сбогуване” на пионерите на хард рока няма да мине без изненади. На сцената на най-голямата зала в България ще излязат и специални гост-звезди, които за момента се пазят в тайна. Билетите за най-дългоочакваното шоу на 2017 г. вече са в продажба и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim в цялата страна на цени от 60 до 100 лева.





Легендите Иън Гилън, Роджър Глоувър, Иън Пейс, Стийв Морз и Дон Еъри продължават да изненадват публиката и да надхвърлят границите на хард рока с още по-въздействащи текстове в комбинация със завладяващи композиции и майсторски сола. На световната музикална карта DEEP PURPLE безспорно са една от най-обичаните групи, а многобройните им фенове от различни поколения не спират да подкрепят идолите си на всеки техен концерт.



Големите звезди на рока стартират шеметната си кариера през далечната 1968 година. Биографията им включва мултимилионни продажби на хитови албуми, сред които “In Rock” (1970), “Machine Head” (1972), “Made In Japan” (1973), “Perfect Strangers” (1984). Обявени от музикалните критици за “една от най-влиятелните групи в света”, DEEP PURPLE не спира да изненадва публиката. Песните от последния им албум - "From the Setting Sun in wacken" и "To the Rising Sun in Tokyo", заемат първо и второ място в класациите във Великобритания в един и същи ден - доказателство за култовия статут на бандата.





Емблематичната английска формация дори е включена в рекордите на Гинес като “най-шумната група в света” с концерта си в Rainbow Theatre в Лондон през 1972 г. Музикантите от DEEP PURPLE няма да изневерят на стила си и този път, и ще си вземат сбогом с българската публика с незабравимо рок шоу.



Прощалният концерт на легендите е на 14 май от 20:00 часа в Арена Армеец София. Билетите за събитието са на цени от 60 до 100 лв. и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim в цялата страна и online.