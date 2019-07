Deep Zone с холивудска награда

Deep Zone Project получиха престижна номинация в конкурса на авторитетната американска платформа "Filmfreeway /Hollywood Songwriting Contest". Една от най-популярните ни музикални групи бе отличена в категория „поп музика“ за своята песен "Please Don’t Go".

Песента е официален финалист в международния конкурс и е избрана измежду стотици кандидати от цял свят. Специално интернационално жури, от продуценти и композитори, селектира прeдложенията и дава шанс само на професионално изпипаните, отговарящи на последните международни тенденции записи.



Автор на музиката, текста и аранжимента на "Please Don’t Go" е трикратния носител на титлата "Best DJ - Bulgaria" – Dian Solo. Създателят на Deep Zone Project e и един от най-успешните продуценти и ремиксатори на Балканите, с над 20 хита достигнали Номер 1 в различни музикални класации. Чувствените вокали в номинирания проект са резултат на невероятните гласови възможности и сценичен чар на певицата на групата- Ева Мария, а китарите са дело на Danny Dimitroff, който е и талисманът на Deep Zone.

Интересен факт е, че в същия конкурс, почетния китарист на групата - Любомир Савов (бащата на Дидо), също получи няколко номинации с негови авторски произведения. Възможно е някои от тях да бъдат включени в холивудски филмови продукции.