Режисьорът Деймиън Шазел, който тази година грабна „Оскар“ с романтичния си мюзикъл La La Land се сгоди за актрисата Оливия Хамилтън.



Това съобщи чрез кадър в Инстаграм самата влюбена двойка. Разписалият се като най-младия носител на награда на Американската филмова академия в категорията „режисьор“ творец обяви връзката си с Хамилтън в края на миналата година.

На церемонията на наградите „Изборът на критиците“ Шазел нарече половинката си „любовта на живота ми“.

Малко известен факт е, че Оливия има кратка роля в La La Land. Във филма тя играе раздразнена клиентка в кафенето, в което работи Миа (Ема Стоун). Освен като актриса Хамилтън се подвизава и като сценаристка. Неотдавна тя завърши две късометражки, като работи и върху новата продукция на Гюс Ван Сант - Don't Worry, He Won't Get Far on Foot.

Това ще бъде втори брак за 32-годишния Шазел. През 2010 г. той се венча с Джасмин Макглейд, която е и изпълнителен продуцент на La La Land. Двамата официално поеха по различни пътища четири години след като си казаха заветното „да“.