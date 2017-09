Поп певицата Деми Ловато е решена да запази сексуалната си ориентация в тайна.



След като наскоро 25-годишната красавица беше забелязана с преплетени пръсти с друго момиче в „Дисниленд“ медиите я затрупаха с въпроси дали кара в дясната или в лявата лента.

„Искам да запазя личния си живот в тайна що се отнася до срещи и сексуалност и така нататък, защото това няма нищо общо с музиката ми. Ако някога реша да говоря за това ще е по моите правила“, изповяда се пред сп. Pride Source тя.

За възможността изпълнителката на Cool For The Summer да си пада по двата пола се спекулира от години, тъй като е една от най-върлите знаменити защитници на LGBT общността.

Междувременно звездата се е концентрирала изцяло върху кариерното си развитие. Ловато се радва на успеха на своята собствена колекция с гримове и козметика, в колаборация с марката NYC New York Color, която носи името Lovatics. На 29 септември пък на пазара ще излезе шестият й студиен албум Tell Me You Love Me.