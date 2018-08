Деми Ловато открито за борбата й с наркотици

Поп певицата Деми Ловато проговори за първи път, след като бе приета по спешност в болница вследствие на предозиране с хероин. "Винаги съм била открита относно борбата ми със зависимостта. Това, което научих, е, че това е болест, която не може да отшуми с времето. Трябва да продължа да се боря с нея. Благодаря на Бог за това, че ме запази жива. Вечно благодарна ще бъда и на вас, за вашата любов и подкрепа през тази една седмица, а и не само. Вашите позитивни мисли и молитви ми помогнаха да навигирам през трудното време", изповяда се изпълнителката на Tell Me You Love Me в социалните мрежи. Тя отбеляза, че се нуждае от още време за възстановяването си, заради което и вероятно няма да се върне на сцената скоро.

В края на миналата седмица медиците планираха да я изпишат до дни. Подробности около това дали бившата старлетка на „Дисни“ вече си е вкъщи обаче не са известни.

Припомняме, че Ловато бе хоспитализирана преди близо две седмици, като причината за това, според източници на TMZ, било предозиране с хероин. „Част от информацията, която бе разпространена, не е коректна, а семейството й моли да няма спекулации относно здравето й. Сега възстановяването на Деми е най-важното нещо“, каза тогава неин говорител. Само преди месец самата певица призна, че е прекратила 6-годишния си период на трезвеност. Изповедта си тя направи като пусна песента Sober.