От години Деми Ловато се бори с различни здравословни проблеми и зависимости. Може би най-голямото предизвикателство, пред което изпълнителката на "Sorry Not Sorry" се е изправяла, беше проблемът с наркотиците.



Друго препятствие за 25-годишната Ловато се оказа хранително разстройство, от което страда. Именно на него се дължи и рязкото покачване на килограми, което се наблюдава при нея.



Въпреки всички трудности Деми Ловато се е научила да обича тялото си такова каквото е. Това сподели самата тя в Instagram.



Към снимката певицата споделя, че предоляването на хранителното разстройство е било най-голямото предизвикателство в живота й, но работи усърдно върху свеото възстановяване.