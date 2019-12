Деми Ловато се прероди с татуировка

Деми Ловато продължава да увеличава колекцията си от татуировки. Последната, която певицата показа на последователите си в социалните мрежи, е дело на талантливия артист Алесандро Капоци. По рисунката той е работил в продължение на 8 часа дни преди Коледа, като татусът символизира „прераждането“ на Ловато, което тя изживя след като се кръсти в река Йордан.



"Почувствах се все едно получавам нов живот. Това пътешествие беше много важно за здравословното ми състояние, за сърцето и душата ми. Благодарна съм за спомените, които имам от там и за възможността да преоткрия отново Бог в сърцето си", написа Ловато в Инстаграм по повод визитата си в Израел.

„Създадохме тази татуировка, за да покажем прераждането на духа. Тъмните крила представят лошите моменти, а фактът, че те избледняват обяснява как тя винаги е продължавала напред“, сподели и татуистът.

През последната година изпълнителката на Tell Me You Love Me отпразнува една година трезвеност. Наскоро пък стана ясно, че тя се е разделила с приятеля си – бейзболиста Остин Уилсън.



Междувременно още в началото на новата година феновете ще видят любимката си отново на малкия екран. Ловато има специално участие в новия сезон на „Уил и Грейс“, където ще изиграе една от потенциалните сурогатни майки в списъка на Уил. Това не е единственият й актьорски ангажимент обаче, тъй като скоро след това певицата ще участва и в игралния филм на Уил Фарел и Netflix „Евровизия“.