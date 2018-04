Деми Ловато скандална на сцената

Деми Ловато приключи американската част от световното си турне "Tell Me You Love Me" със съблазнителна целувка с певицата Кейлани, която участва като подгряващ изпълнител в концертите, съобщи Асошиейтед прес.



Кейлани се промъкна на сцената в Нюарк и сграбчи Деми Ловато, преди двете да се целунат. След това Ловато блъсна Кейлани върху легло на сцената.



Ловато написа по-късно в Instagram, че това било невероятно смешна и луда секси нощ

.



Кейлани поясни в интернет, че танцьори на Ловато я поставили върху леглото. Подгряващата изпълнителка отбеляза, че за нея участието й в турнето е сбъдната мечта, пише tialoto.bg