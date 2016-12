Депеш Мод обявиха, че излизането на 14-ия им албум "Spirit" през 2017 г. ще бъде придружено от голямо турне.



Първата част от "Global Spirit Tour" ще се състои между 5 май и 23 юли с 32 дати в 21 европейски страни. Турнето ще премине през Франция, Белгия, Унгария, Словакия, Русия, Германия, Италия и Португалия, съобщават от БТА. След това турнето ще продължи в Северна и Южна Америка, но датите на концертите там все още не са обявени.



Британската група, която е карала цели поколения да танцуват на хитове като "Just Can't Get Enough", "People Are People", "Master And Servant" и "Strangelove", имат над 100 милиона продадени албума в света. Най-известният от тях е "Violator" с незабравимите "Personal Jesus" и "Enjoy The Silence".





Предишният албум на групата "Delta Machine" излезе през 2013 г. и също постави началото на световно турне, което бе посетено от 2,5 милиона почитатели.

