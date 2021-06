Деси Слава окраде клип на The Prodigy

Фолк певицата Деси Слава не спира да рекламира последния си видеоклип, който феновете определиха като иновация в лекия жанр. В същото време обаче лентата силно напомня историята от видеото на култовите The Prodigy - Smack My Bitch Up, коментират разпалено в Тубата, забеляза HotNews.

"Токсичен" наскоро направи премиера в канала на Хит Микс Мюзик и предизвика фенски вълнения поради нестандартния режисьорски подход на Станислав Христов. Клипът е нетипичен за чалга бранша и търси ефекта на скандален и провокативен, като самата певица почти не участва в лентата. Затова пък виждаме накуп Азис, Фики, Маги Джанаварова, Галин и Лидия, които са като статисти.

Мнозина припознаха модела на заснемане и детайли от сценария като изплагиатствани от едно от най-популярните и шокиращи видеа на 90-те, а именно това на английската биг бийт група.

Един от големите въпроси касаещи този проект е и защо певицата Деси Слава почти не се показва в лентата си. Мнозина са на мнение, че категоричната причина не е толкова режисьорското виждане, а това, че звездата не се чувства във форма и предпочита да прикрие несъвършенствата на фигурата си. От години блондинката бори килограмите, особено и след като роди втория си син.