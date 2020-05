Деси Цонева с визия на плеймейтка

Тотално нов имидж лансира бунтарката Деси Цонева, видя HotNews. С променена фризура и грим, дъщерята на покойния журналист Димитър Цонев е неознаваема, а някои я объркаха с плеймейтка.

"Do like my new hair?", пита приятелите си в социалната мрежа Деси и естествено на секундата получи куп комплименти и лайкове. След като стана майка за втори път, репортерката на Гала усилено поддържа топ форма, а в комплект с това направи смела крачка като смени цвета на косата си и пожела от фризьора си буйни букли. За капак Цонева изпъкна и устни, за да придобие още повече имидж на сексбомба.