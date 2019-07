Destiny`s Child се събраха заради Цар Лъв

На 9 юли в американската филмова столица Лос Анджелис се състоя световната галапремиера на един от най-очакваните филми тази година. В прелестната обстановка на Dolby Theatre бе организирано грандиозно посрещане на новата игрална версия на обичания от малки и големи Цар Лъв, такова каквото само един цар заслужава. Събитието мина под знака на емблематичните декори и музика, познати още от 1994 година, когато легендарната анимация за пръв път излиза на филмовия небосклон и остава завинаги в сърцата на зрителите.



Освен стотиците фенове и гости, на галапремиерата присъства и целият актьорски състав на Цар Лъв, вдъхнал нов живот на продукцията. Творческият екип на филма също бе сред специалните гости и предизвика изключителен интерес у всички, които нямаха търпение да разберат най-любопитните моменти от създаването на продукцията. Червеният килим се превърна в своеобразна звездна сцена, която посрещна феноменалния режисьор и сценарист на Цар Лъв Джон Фавро, създател и на кинохита Книга за джунглата от 2016 година.

Единствена и неповторима по червения килим премина Бионсе, която озвучава вече порасналата Нала във филма. Със зашеметяваща визия и осанка на истинска кралица, Бионсе донесе много усмивки и екзалтира феновете. Доналд Глоувър, известен още като рапъра Childish Gambino, също блестеше на специалното събитие и съвсем в духа на порасналия Симба подари много внимание на гостите. Сред останалите звезди на галапремиерата бяха невероятният Джеймс Ърл Джоунс (Муфаса), Чиуетел Еджиофор (Скар), Алфре Уудард (Сараби), Били Айхнер (Тимон), Сет Роугън (Пумба), Джон Кани (Рафики), Джон Оливър (Зазу) и др. Други специални гости, уважили събитието, бяха и колежките на Бионсе от една от най-обичаните женски групи Destiny`s Child – Мишел Уилямс и Кели Роланд. Със звездното си присъствие червения килим озариха още Джейми Фокс, Тифани Хадиш, Холи Бейли, Марсаи Мартин, Меган Трейнър и други.

Композиторът Ханс Цимър, възродил уникалната музика от филма и допринесъл за нейния съвсем нов заряд, също бе част от официалната вечер. Продуцентите Карън Гилхрист и Джефри Силвър, кастинг директорът Сара Фин, дизайнерът на продукцията Джеймс Чинлънд и всички останали членове на творческия екип бяха сред най-важните присъстващи на гала премиерата.

Под емблематичния акомпанимент на Can You Feel The Love Tonight в нейния осъвременен аранжимент в изпълнение на Бионсе и Доналд Глоувър и сред приказната атмосфера с почерк на африканската савана, световната галапремиера на Цар Лъв остава едно от най-впечатляващите събития от света на киното за 2019 година.

То бе повод на едно място да се съберат някои от най-големите световни знаменитости и да отдадат заслужена почит към едно от най-великите произведения в цялата киновселена изобщо!

Царят официално е приветстван с чест и почитания! Остава единствено да станем свидетели на грандиозното му завръщане в кината от 19 юли на 2D, 3D, IMAX 3D и 4DX в дублирана и субтитрирана версия и предпремиерно още от 18 юли в избрани кина.