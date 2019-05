Dian Solo от Deep Zone завладя олимпийската ривиера

Българско нашествие на диджеи в Гърция се случва напоследък. Така например от там се завърна популярния музикант от Deep Zone Project - Dian Solo. Той беше сред имената, които откриха старта на летния сезон в Литохоро - според митологията това е домът на 12-те богове на Олимп.

Изпълнителят, който тези дни представи и ремикса на популярната Take Me Away от участието му на "Евровизия" (2008), не пропусна да закове още няколко участия в южната ни съседка. Най-напред откри сезона с парти с дрескод White в култовия клуб Le Moon, намиращ се непосредствено до комплекс Litohoro Olympus Resort, разположен в Плака - крайбрежната зона на Литохоро, на 90 метра от плажа, като предлага гледка и към планината Олимп.

"Батман вече е на гръцка земя в едно райско местенце което горещо препоръчвам да посетите! Има си и брутален клуб (Le Moon), в който открихме гръцкото лято", отбеляза Dian Solo в социалната мрежа.