Димитър Маринов на екран с Дензел Уошингтън

Колко е важно да улавяш „малките неща“, когато разследваш брутално убийство? Отговор на този въпрос ще търси Дензел Уошингтън в новото заглавие във филмографията си The Little Things (в буквален превод - „Малките неща“). Двукратният носител на „Оскар“ влиза в ролята на изморения от професията си шериф Дийк, а компания на големия екран ще му прави българския актьор Димитър Маринов.



Звездата от „Зелена книга“ зарадва всички родни любители на седмото изкуство, като излезе на сцената на Oскарите с трибагреника под ръка, а това ще е първото му по-голямо участие в холивудско заглавие след триумфиралия на наградите на Американската филмова академия филм на Питър Фарели. Подробности около героя на нашенеца все още не са известни. Към момента е ясно само, че Маринов ще играе мениджър.



Уошингтън пък не е единственото име от А-листата на Холивуд, с който родният актьор ще си партнира. Реми Малек, който също спечели „Оскар“ тази година, ще застане пред камерата за „Малките неща“. След като засне сцените си като основния злодей в 25-ия филм за Джеймс Бонд - „Смъртта може да почака“, екранният Фреди Меркюри („Бохемска рапсодия“) вече започна снимките и за новия детективски трилър. Клапата на „Малките неща“ е щракнала още през септември в Лос Анджелис под режисурата на Джон Лий Ханкок.



В продуцираното от Warner Bros. заглавие Малек също ще си служи със значка като детектив, изпратен от Ел Ей, за да помогне на местния шериф с разобличаването на опасен сериен убиец. Като злодея пък ще видим Джаред Лето. Това маркира поредната колаборация на фронтмена на 30 Seconds To Mars с Warner Bros. - компанията, която през 2016 г. му повери ролята на Жокера в „Отряд самоубийци“. Именно около прочутия комиксов персонаж Лето бе замесен в скандал през последните дни. Според неназовани източници, цитирани от The Hollywood Reporter, актьорът се е опитал да сложи прът в колелото на „Жокера“ на Тод Филипс с Хоакин Финикс. Нещо повече, рокаджията със статуетка „Оскар“ в архива си, е извивал ръцете на вече бившите си мениджъри да преговарят с продуцентската компания да не дава зелена светлина на проекта на Филипс, като вместо това заложат на филм с участието на Лето в главната роля.