DJ Bobo, CC Catch и Ace Of Base с общ концерт у нас

Евро диското ще оживее в зала Арена Армеец с голям концерт по случай третото издание на платформата Hits Only, а големите имена в събитието са DJ Bobo, CC Catch и перлата на Ace Of Base - Джени. Под мотото All Stars, шоуто ще събере едни от най-обичаните звезди на 80-те и 90-те, датата е 25 април 2020 г.

След като доказа на българската публика, че неслучайно е една от най-големите звезди на 90-те – с повече от 14 милиона продадени копия на албумите си и трайно присъствие в музикалните класации на почти всички европейски държави през шеметните години на кариерата си, DJ BoBo се завръща за ново грандиозно шоу. Kaleidoluna е най-актуалното, изключително цветно, пищно и зареждащо с позитивни емоции представление на неуморния швейцарец.

CC Catch е втората специална изненада за всички фенове на хитовете от 80-те. Катерина Мюлер, откритието на Дитер Болен от Modern Talking, покорява класациите след пробива си през 1985 г. и достига до страхотен успех с цели 12 хита в топ 20. Диско дивата спечели сърцата на феновете в първото издание на Hits Only и остави незабравим спомен за истински добро прекарване, с което си заслужи още една покана да разтанцува публиката с големите си хитове като I Can Lose My Heart Tonight, Cause You Are Young, Strangers By Night и още, и още.





Хитовете на Ace Of Base, най-успешната шведска група след ABBA и Roxette, са третата доза любима музика, която очаква любителите на попа в Арена Армеец. Звездата на бандата изгрява през 1990 г., когато първият им сингъл Wheel of Fortune превзема Скандинавския полуостров. В истински световен хит се превръща обаче последващата култова песен All That She Wants, която предвожда грандиозния успех на формацията на няколко континента. Техният Happy Nation е един от най-продаваните албуми на всички времена и става 9 пъти платинен в САЩ.

Билетите за големия концерт на радио Energy влизат в продажба от 6 юни в мрежата на Ивентим - бензиностанции OMV, билетен център НДК и онлайн на Eventim.bg.