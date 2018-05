DJ Khaled не обича да прави орална любов

През последната седмица една от най-дискутираните теми в звездните среди е изявление, в което DJ Khaled с гордост съобщи, че е под нивото му да задоволява жена си орално. За радио предаването The Breakfast Club музикалният продуцент обясни, че се чувства като крал, а за никой крал не би било пристойно да изпълнява подобни сексуални действия, пише lifestyle.bg.

DJ Khaled е на мнение, че жената трябва да прави всичко, за да задоволи потребностите на мъжа си, но за мъжа е достатъчно да обезпечи финансово дамата на сърцето си, без да разсъждава твърде много относно интимните й нужди.

Както може да очакваме, изказването на продуцента на "I''m the One" разбуни духовете в социалните мрежи и стана повод за редица коментари, подобни на този:

A King who doesn't is no King at all. https://t.co/Jg1GAlfIjI

— Smash Mouth (@smashmouth) May 4, 2018