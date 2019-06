Д-р Албан, La Bouche и Cappella идват у нас

Куп звезди от 90-те ще се изсипят това лято на Пристанище Бургас за чисто новия фестивал Spice Music Festival 90's Edition. На 9 и 10 август у нас ще кацнат един от най-съкровените блянове на порасналите тинейджърки – бой бандата East 17. В началото на 90-те те успяха да вкарат 18 сингъла в Топ 20 и четири албума в Tоп 10 на класациите, което ги превърна в една от най-успешните групи заедно със сънародниците си от Острова Take That. Реализирали са над 18 милиона продадени копия от музиката си.

Cappella

Към тях ще се присъединят белгийските денс машини 2 Unlimited, виновници за въртените до изтъркване касетки с "Get Ready for This", "Twilight Zone", "No Limit" и "Tribal Dance". Фестивалът е привлякъл и добре познати имена от визитите им тук в България – Dr. Alban и Snap!, за да чуем и хитовете, които въртим и до днес - „It's My Life“, "Rhythm Is a Dancer" и "The Power". Партито на пристанището в Бургас ще се разтресе под танците още на Haddaway, La Bouche, Ice MC, Sonique, Rednex, C+C Music Factory, Cappella и 2 Brothers on the 4th Floor. Билетите за фестивала са вече в продажба на цена от 55 лв. Купонът се осъществява със съдействието на общината.