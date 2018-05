Д-р Албан тайно купонясва с нашата Веси Бонева

Популярният изпълнител от 90-те, доктор Албан Нвапа си хареса нашата Весела Бонева, научи HotNews. Хитовият зъболекар по образование, чийто емблематичен хит It's My Life се върти и до днес по радиа и клубове, покани родната брюнетка да направят общ проект. Всъщност колаборацията им не е никак малка, защото освен тях, участват още музикантите от родната хаус група Deep Zone Project, както и кипърският изпълнител с нигерйски произход Адмирал. Последният е и основен двигател за създаването на парчето Turn It Up по музика на Deep Zone.

Реализирано още през миналата година, с днешна дата то вече има и своят официален видеоклип. Учудващо е, че към момента нито Веси Бонева, нито фронтменът на Deep Zone Диян Савов са се похвалили подобаващо с колоритният проект. HotNews обаче случайно се натъкна на видеото им в YouTube.

Най-напред през април миналата година е реализирано и лайв участие на всички изпълнители. Те са гостували в предаване по румънска телевизия. Остава загадка, защо подобна колаборация не е получила гласност, така както например Румънеца и Енчев рекламираха парчетата си с Хадауей или пък Андреа с проекта си с Шаги и Боб Синклер.

Видеото на Turn It Up е заснето в луксозен СПА хотел и казино в румънската столица Букурещ, като певицата Веси Бонева е с главна роля, не само като изпълнител. Сюжетът: тя и доктор Албан, в компанията на Адмирал купонясват, отпивайки коктейли и играейки хазартни игри. Dian Solo от Deep Zone пък е корифеят зад пулта.