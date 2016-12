16 декември несъмнено се очертава като емблематична дата за всички почитатели на балканската музика у нас.



С разтърсващо близо 3-часово шоу легендата Драгана Миркович и горещите MINISTARKE ще зарадват многобройната публика в зала „Арена Армеец“.



Сръбската мегазвезда е подготвила много изненади за родните меломани като обещава да нажежи до максимум атмосферата в залата и да направи преживяването за всички присъстващи незабравимо. Специално за своята любима публика певицата е подбрала богат репертоар от песни, прецизно селектирани по желание на феновете й у нас. Списъкът включва както най-големите хитове на изпълнителката, така и по-новите й парчета.





Непосредствено преди BEST OF шоуто на Драгана Миркович на сцената ще излезе и най-актуалната и популярна в момента група на Балканите MINISTARKE. Изключително впечатляващи и невероятно секси, горещите девойки от сензационната сръбска формация ще изпълнят най-големите си хитове – все динамични парчета, съчетаващи горещите балкански ритми с елементи на поп.







BEST OF концертът на Драгана Миркович е на 16 декември в зала „Арена Армеец“. Начало 20:00 часа. Билети търсете в мрежата на Eventim. Цена на билетите: от 20 до 50 лева.