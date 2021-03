Драматичен обрат за Виктория и "Евровизия"

Певицата Виктория Георгиева, която за втора поредна година ще представи България на "Евровизия" предизвика драматичен обрат в класацията й от парчета за конкурса. Сред шестте композиции, част от първото й EP "A little dramatic" бе отсята не тази, която беше сочена за фаворит.

На специален концерт, излъчен преди броени минути по БНТ1, стана ясно че на конкурса в Ротердам Вики ще представи страната ни с Growing Up is Getting Old. Много от почитателите й и тези на "Евровизия" залагаха козовете на Imaginary friend, но в крайна сметка продуцентите и изпълнителката решават по-различната песен да бъде стрелата към победа в песенния конкурс.

"Израстването може да има много измерения. Понякога връщането към корените е това, което ти помага да осъзнаеш точно кой си. По този начин ще видиш голямата промяна и стъпките, които си извървял. Така ще можеш и да откриеш твоето истинско призвание", разказва за посланието на проекта Вики.

"Growing Up is Getting Old" е песен за надеждата, която през цялото време се крие в нас. Човек трябва да вярва в себе си и да се бори за мечтите си", допълва тя. "Growing Up is Getting Old" е написана от Виктория и шведските композитори Мая Налани, Хелена Ларсон и Оливър Бьорквал.