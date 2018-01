Поп певицата Дуа Липа се раздели с приятеля си Пол Клайн, музикант от американската група "Лейни", пише Контактмюзик.



Изпълнителката на хита "New Rules" иска да поднови връзката си с бившата си половинка Айзак Кару, който е модел и шеф-готвач.



"Дуа и Пол прекараха много хубави моменти заедно, но нещата просто не потръгнаха", каза анонимен източник, приближен до звездата.



"Въпреки това тя е доста позитивно настроена към ситуацията и излива емоциите си в новия си албум, който подготвя в Ямайка и Лос Анджелис", добави той.

22-годишната Дуа се запозна с американския музикант Пол Клайн миналата година и имаха 5-месечна връзка. Те прекараха и коледните празници заедно.



Изпълнителката на песента "Be the one" беше с Айзак Кару около 2 години до февруари 2017 г., когато се разделиха.

Неотдавна Дуа Липа заяви, че за нея не е важно да излиза с музикант. "Никога няма да спечелиш награда за това с кого излизаш на срещи. Това не трябва да е толкова важно. Онова, което има значение за мен е музиката", каза тя.