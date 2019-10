Дуейн Джонсън-Скалата зарадва столетница

Безспорно Дуейн Джонсън-Скалата знае как да сбъдва желания, радвайки своите фенове. Само преди дни той изненада една от най-възрастите си почитателки по случай 100-ия ѝ рожден ден, записвайки свой видео поздрав към нея, предава Dir.bg.



Внуците на Мари Гроувър казват, че баба им харесва кечиста, днес станал един от най-успешните актьори, от 25 години насам. "Направо си е загубила ума по него", твърдят те. Още докато били в гимназията, Мари често обличала суитшърт с образа на Скалата и им обяснявала колко красив мъж е той.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI