So I made a new account @spacewitchin_in_thekitchen where i will try to upload daily cooking routines / recipes / ideas . Thank you for all the feedback it warms mah heart

A post shared by Frances Bean Cobain (@space_witch666) on Dec 18, 2017 at 7:47pm PST



Дъщерята на Кърт Кобейн все още няма нито една публикация в новия си профил, но до момента има почти 23 хил. последователи, видяха от lifestyle.bg