Два знакови романа на големия британски фантаст и изобретател сър Артър Кларк излязоха в общо издание с логото на ИК „Сиела”.



Преводач на „Песните на далечната земя” е Румяна Танева, а „Градът и звездите” е в превод на Любомир Николов-Нарви.

Сър Артър Чарлс Кларк (1917–2008) е едно от емблематичните имена в необятния свят на научната фантастика.

Роденият в Майнхед, графство Съмърсет , писател прекарва детството си в английска ферма, четейки стари американски научнофантастични и евтини криминални списания. В тийнейджърските си години Кларк се присъединява към Junior Astronomical Association и допринася за развитието на журнала на асоциацията – Urania, договаряйки с главната редакторка секция, посветена на астрономията. Самият той пише многократно в тази секция за космически кораби и пътешествия.

През годините на Втората световна война – в периода 1941–1946 г., писателят служи в Кралските военновъздушни сили, посвещавайки по-голямата част от службата си на работата с радари. След войната Кларк завършва математика и физика в King's College London и работи като помощник-редактор в изданието Physics Abstracts.

От 1956 г. до края на дните си Артър Кларк живее в столицата на Шри Ланка Коломбо. Освен с приноса си за популяризирането на науката, особено на астрономията и сателитите, британецът е известен и с впечатляващите си научнофантастични литературни произведения, както и с множеството си отличия и награди, някои от които дори учредени на негово име. (Сред престижните отличия на Кларк са Британската награда за научна фантастика и наградите „Хюго” и „Небюла”.)

Първата литературна творба на Артър Кларк излиза през 1946 г. – разказът „Амбразура”. През 1948 г. излиза и първият му роман: Against the Fall of Night. У нас името на Артър Кларк се свързва с двата тома „Среща с Рама”, със сборниците „Песните на далечната Земя” и „Деветте милиарда имена на Бога” и др. Две от най-значимите му творби – „Градът и звездите” и „Песните на далечната земя”, сега излизат на български в общо, луксозно издание с твърди корици.

Двата романа са в превод от английски език – „Градът и звездите” е преведен от Любомир Николов-Нарви, отговорен за превода на „Властелинът на пръстените” на Дж. Р. Р. Толкин, „То” на Стивън Кинг и други знакови произведения, а „Песните на далечната земя” са в превод на Румяна Танева.