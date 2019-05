Два тира с цветя за сватбата на Цеци Красимирова

Топ моделът Цеци Красимирова в навечерието на най-красивия и емоционален ден в живота си изпраща послание за любов и благополучие, и благодари на всички, които са й писали в социалните мрежи. "Аз наистина съм позитивен човек и се научих да се усмихвам. Нямам проблем с това да намирам доброто, красивото и забавното у хората. Това е част от моето ДНК. Благодаря от

цялото си сърце на моите сънародници, които ми писаха и изпратиха благопожелания.

Опитах се да отговоря лично на всеки един от тях и да им вдъхна надежда, защото най-важното е да следваме сърцето си и да не спираме да мечтаем. Казвам го от позицията на една предана съпруга, майка и приятел, която продължава да гони своите мечти и да върви смело напред", заяви Цеци. "Трябва да се живее в хармония и цялото семейство да израства заедно. Именно така се връщаш към фундаменталните ценности и правиш по-дългосрочни планове за живота си", категорична е бъдещата булка.



Една от най-успелите ни манекенки и бъдещия й съпруг Майкъл Струмейтис лично ще посрещнат всеки един гост на своята сватба, която заедно с бракосъчетанието ще се състои в старинен замък в красивия испански град Ситжес. Историческата обител ще се превърне в истинска цветна градина, тъй като ще бъде украсена със свежи цветя, доставени с два тира директно от Холандия. На тържеството се очаква да има гости от 13 държави, а сред тях се открояват имената на Даниел Ек - собственик и генерален директор на най-известното приложение за стрийминг на музика в света Spotify, както и Рийд Хейстингс - един от изпълнителните директори на Netflix.



Кумове на бъдещото семейство ще са коафьорът Вили Боршукова и американският комедиен актьор Джон Струмейтис. Програмата по време на бляскавата вечер ще е поверена в ръцете на ансамбъл "Българе", Тримата Тенори, балетисти от Националната опера, швейцарската пианистка Бела Си, Звезди от "Ахат", танцьори на фламенко от световноизвестната трупа на Хоакин Кортес и родната фолк звезда Преслава.



Роклята на булката е истински heute couture и е дело на родната дизайнерка Евгения Борисова. Тя е изработвана в продължение на пет месеца. Тоалетът е доставен до Испания със специален транспорт, за да се запази оригиналната му конструкция. Костюмът на младоженеца е шит по мярка от модния гуру Том Форд, който е личен приятел с Майкъл Струмейтис.



Правата за публикуване на сватбата вече са предоставени на испанското издание на списание People. Предстои Цеци и Майкъл да обявят новия си благотворителен проект, по който работят от доста време и смятат да го стартират именно в България. След

сватбата моделката и носителка на титлата Best Model of the World ще направи и свое лично дарение за социална кауза, която силно я е развълнувала.