Джаферович разкри защо няма секс в завръщането на "Сексът и градът"

Завръщането на хитовия сериал "Сексът и градът" предизвика вълнение у телеманите, а някои от тях като риалити звездата ни Ваня Джаферович предизвика недоволство. Според бившият футболист в новите серии на поредицата няма никакъв секс а градът е просто село.

Ето защо: "Наистина не мога да разбера, че са решили да направят “Сексът и градът” без онази Саманта. То не само, че “Сексът” автоматично изчезва от заглавието, а и градът ще се превърне в едно село", изказа се във Фейсбук Джаферович.

Тези дни стана ясно, че Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис (без Ким Катрал, която играеше Саманта Джоунс, но не се уточнява защо) се събират за нов сериал в ролите от "Сексът и градът", които ги направиха известни. Героините им сега ще са с 20 години по-възрастни. Новият сериал ще е с 10 епизода по половин час. Той ще бъде излъчен по HBO Max. Нарича се "And Just Like That" (И просто така). Снимките ще започнат през пролетта.