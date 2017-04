Ексцентричният Джаред Лето, известен и като фронтмен на бандата 30 Second To Mars, намекна, че героят му от лентата Suicide Squad може да се изправи срещу комиксов герой.



Лето, който доста успешно се изявява и като актьор, възбуди интереса на последователите си в Instagram, загатвайки, че отново може да го видим в ролята на злодея в нов филм, и то не срещу кого да е, а срещу вечния му враг Батман.



Все още няма официално потвърждение за подобен проект, но се появиха слухове, че е възможно Жокера да участва във филма The Batman, в който със сигурност ще видим Бен Афлек.