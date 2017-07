Една от най-горещите латино и RnB изпълнителки, Дженифър Лопес е родена на 24 юли 1969 г. и днес празнува своя 48-и рожден ден.



Позната още като J.Lo, тя се ражда и израства в Бронкс, Ню Йорк. Говори английски и испански. Родителите ѝ са пуерторикански емигранти. Баща ѝ Дейвид е компютърен техник, а майка ѝ – Гуадалупе, учителка в детска градина.



От съвсем малка Дженифър е влюбена в музиката и танците. Виждайки това, родителите й я записват на уроци, още когато тя става на 5. В началото на кариерата си за кратък период танцува в групата на Джанет Джексън.



Кариера на Джей Ло стартира в киното, но през 1999 г. тя навлиза и в дълбоките води на музиката, като издава първия си албум – „On the 6“. В него е включен сингълът „If You Had My Love“, който оглавява американския чарт за сингли 5 седмици и е един от най-големите хитове през същата година.



Дуетът „No me ames“ с Марк Антъни става хит по целия свят. В хитове се превръщат още „Waiting For Tonight“ и „Let’s Get Loud“, за които получава първите си номинации за Grammy.



Албумът „On The 6“ се задържа 11 седмици в топ 20 на Billboard и придобива платинен статус както в Щатите, така и в Европа. Въпреки че достига едва до осмо място в Billboard Hot 100, “Waiting for Tonight” е обявена за най-лесно разпознаваемата песен на Дженифър Лопес. Клипът към парчето печели наградата на Billboard за най-добро поп видео, както и наградата на МТV за най-добро денс видео. „On The 6″ става шест пъти платинен.



Следват множество успехи с всеки следващ албум или проект, с който Джей Ло се захване.





Тази година Forbes я постави като номер едно в класацията на стоте най-влиятелни знаменитости.



Актриса, певица, филмов и телевизионен продуцент, моден дизайнер, бизнес дама и филантроп – Дженифър Лопес – е сред най-успешните имена в света на целия шоу бизнес. За последното й турне “Dance Again” се продадоха повече от 1 милион билета, а общият брой на продадените й албуми в света възлиза на над 75 милиона копия ; филмите с нейно участие са донесли над 1.4 милиарда щатски долара приходи в боксофисите, а серията й с парфюми официално се води за най-продаваната продуктова линия на знаменитост в света с продажби от над 2 милиарда щатски долара.



В личен план, връзките на Дженифър са проследени под лупа от медиите и феновете по цял свят. През 1997 г. тя се омъжва за кубинеца Оджани Ноа, но бракът им трае една година. Връзката ѝ с Пъф Деди продължава от 1999 до 2001 г. Скоро след бурната история с рапъра тя се омъжва изненадващо за своя танцьор и хореограф Крис Джъд, когото среща на снимките на клипа към Love Don't Cost а Thing. И този брак е недълготраен. През октомври 2002 г. е сгодена за Бен Афлек, но и тази голяма любов не издържа на времето и обстоятелствата и през 2004 г. двойката се разделя. На 5 юни 2004 г. тя се омъжва на тайна церемония за Марк Антъни.



Всички гости са поканени на следобедно парти, никой няма представа, че отива на сватба. На 22 февруари 2008 г. се раждат техните близнаци Ема и Макс. През лятото на 2011 година Дженифър и Марк се разделят.

През 2012 г. тя започва да се среща с танцьора Каспър Смарт.





През лятото на 2014 г. двамата се разделят.

Бе известно, че след Каспър, Джей Ло има отношения с Дрейк, но те продължиха само два месеца.

Наскоро стана ясно, че латино дивата се среща с бившата бейзболна звезда Алекс Родригез.